Премьеры Кыргызстана и Казахстана обменялись обвинениями на саммите в Ташкенте

Премьер-министры Кыргызстана и Казахстана обменялись обвинениями на саммите глав правительств СНГ в Ташкенте.

Сапар Исаков рассказал коллегам о проблемах на кыргызско-казахской границе. «Кыргызстан ратифицировал протокол о зоне свободной торговли и выполнил все условия. К сожалению, сложно говорить о работе зоны свободной торговли, так как отдельные участники не выполняют условия. На кыргызско-казахской границе не выполняются эти нормы», — заявил премьер-министр Кыргызстана.

Казахстан, пользуясь транзитным преимуществом, создает искусственные барьеры для передвижения товаров и машин. Автомобили до пяти дней проходят контроль. Каждый раз приводятся разные обоснования — вплоть до того, что Кыргызстан возит контрабанду. Можно ли назвать сельхозпродукцию, молочные товары контрабандой? Сапар Исаков

«Появились факты задержания и досмотра железнодорожных вагонов третьих стран. Убытки терпят предприниматели Кыргызстана и Казахстана, а также третьих стран. Принимаемые меры идут вразрез нормам международного права. Более 20 дней ситуация не меняется, что вынуждает Кыргызстан обратиться в ЕАЭС и ВТО. Правительство КР надеется, что усиленные меры носят временный характер», — сказал Сапар Исаков.

Бакытжан Сагинтаев признался, что не хотел выступать по этому поводу, но вынужден ответить Сапару Исакову.

Это некорректные высказывания. Наша позиция полностью соответствует нормам ЕАЭС. Мы призываем подтвердить свои обязательства в рамка союза. Мы открыто об этом говорим и надеемся быть услышанными. Бакытжан Сагинтаев

«Законодательство КР по налоговому администрированию нужно привести в соответствие. Мы защищаем не только свои интересы, но и интересы ЕАЭС. Мы готовы к диалогу и взаимодействию в части ветеринарного, фитосанитарного и таможенного контроля. Наша цель — создание стабильного развития стран союза», — пояснил он.