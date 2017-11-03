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Власть

В Кыргызстане началась подготовка к инаугурации президента

Указом Алмазбека Атамбаева образован организационный комитет по подготовке и проведению церемонии вступления в должность вновь избранного президента. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Документом постановляется:

— определить 24 ноября 2017 года днем официального вступления в должность вновь избранного президента КР;
— образовать организационный комитет по подготовке и проведению церемонии;
— разработать и утвердить программу соответствующих мероприятий по подготовке церемонии, а также определить место проведения и приглашаемых на церемонию лиц;
— совместно с Министерством иностранных дел обеспечить приглашение иностранных делегаций для участия в церемонии.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Оргкомитет по подготовке и проведению церемонии инаугурации возглавил руководитель аппарата президента Алмазбек Усенов.

 
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