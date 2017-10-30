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Власть

Запрет на вождение в России машин по кыргызским правам внесли в Госдуму

Законопроект, запрещающий водить машину в России по кыргызским водительским правам, внесли в Госдуму. Инициатор поправок вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев.

«26 октября президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ о переименовании Дня Октябрьской революции в Дни истории и памяти предков, в ходе празднования которых будут чествовать события восстания 1916 года против Российской империи. Полагаем, что в связи с указанным недружественным шагом КР целесообразно пересмотреть принятое ранее решение и, в частности, распространить запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности», — объяснил Игорь Лебедев.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий гражданам Кыргызстана работать в РФ на транспорте, не имея при этом российских водительских прав.
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