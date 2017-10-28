В Кыргызстане намерены запретить парковку на проезжей части дорог

Поправки в законы Кыргызстана «О дорожном движении», «Об автомобильных дорогах» и «О градостроительстве и архитектуре» вынесли на общественное обсуждение.

Инициатор поправок — депутат Айтмамат Назаров (фракция «Кыргызстан»). По его словам, на городских дорогах утром и вечером образуются заторы из-за сужения проезжей части.

Сужение дорог происходит из-за организации платных и стихийных парковок на проезжей части. Органы местного самоуправления в ущерб безопасности проводят политику коммерциализации дорог. Поэтому предлагается создавать парковки только за пределами проезжей части улиц. Айтмамат Назаров

Документом предлагается учитывать организацию доступных парковок при проектировании, строительстве и приеме объектов в эксплуатацию.

Кроме того, для учета транспортных средств, зарегистрированных за рубежом и эксплуатируемых в КР, законопроектом предлагается безвозмездно временно их регистрировать и уточнять адрес временной прописки владельцев на территории нашей страны.

При выезде из республики этот транспорт в случае отсутствия задолженности по штрафам и другим платежам на территории Кыргызстана автоматически снимается с временной регистрации.

«В целях компенсации износа дорожных покрытий и загрязнения воздушной среды республики проектом предлагается уплата транспортного налога в случае нахождения машины на территории Кыргызстана более 10 суток», — говорится в справке-обосновании.