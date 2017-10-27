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Власть

Искать новые рынки сбыта товаров призывает чиновников Алмазбек Атамбаев

Правительство Кыргызстана должно искать новые рынки сбыта товаров. Об этом сегодня на вручении верительных грамот сообщил президент страны Алмазбек Атамбаев.

«Я хочу поручить правительству искать альтернативные рынки сбыта. Искать много и не стоит. Это рынки Узбекистана и Китая. Промышленные товары рекомендую предпринимателям отгружать в Россию железнодорожными опломбированными вагонами. Мы должны перевести ТЭЦ Бишкека на местный уголь. Нет худа без добра», — сказал Алмазбек Атамбаев.

«События показали, что необходимо строить новую железную дорогу. В свое время правительство побоялось взять льготный кредит из-за некоторых депутатов. Жизнь показывает, что они занимались популизмом», — отметил он.

Напомним, с вечера 10 октября на всех КПП кыргызско-казахской границы из-за усиленной проверки со стороны Казахстана наблюдается большое скопление грузовых автомашин. Ситуация, несмотря на переговорный процесс между премьер-министрами двух стран, пока остается нерешенной. 
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