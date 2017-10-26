Штрафы за нарушение ПДД до 1 миллиона сомов: поправки одобрены в первом чтении

Поправки в Уголовный кодекс, предполагающие увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, одобрены сегодня на заседании парламента в первом чтении.

Так, за причинение менее тяжкого вреда здоровью пострадавшего в ДТП предусматривается штраф в 100 тысяч сомов либо лишение свободы на срок до трех лет.

Деяние, повлекшее смерть, предполагает заключение на срок от пяти до семи лет с лишением права управлять транспортом на три года.

За допуск к управлению автомобилем пьяного либо не имеющего права управления транспортом, повлекший гибель одного или нескольких лиц, предусматривается штраф в 10 тысяч расчетных показателей (1 миллион сомов) с запретом занимать определенные должности сроком до трех лет либо лишение свободы на пять лет.

Инициатор законопроекта — депутат Дастан Бекешев.