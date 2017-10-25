Чыныбай Турсунбеков не намерен уходить из политики, несмотря на отставку. Об этом сегодня на пленарном заседании сообщил спикер Жогорку Кенеша.

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Он признался, что решение об отставке он принял в течение последних 24 часов. «Многие коллеги подходили, просили не уходить, давали высокую оценку моей работе. Но я принял решение», — сказал Чыныбай Турсунбеков.

«И самое главное, я оставляю пост торага, но из политики я не уйду, не уйду из парламента. Сколько будете работать вы, столько я буду работать. Мы должны доверять друг другу и выбранному курсу», — отметил Чыныбай Турсунбеков.