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Власть

Чыныбай Турсунбеков не намерен уходить из политики, несмотря на отставку

Чыныбай Турсунбеков не намерен уходить из политики, несмотря на отставку. Об этом сегодня на пленарном заседании сообщил спикер Жогорку Кенеша.

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Он признался, что решение об отставке он принял в течение последних 24 часов. «Многие коллеги подходили, просили не уходить, давали высокую оценку моей работе. Но я принял решение», — сказал Чыныбай Турсунбеков.

«И самое главное, я оставляю пост торага, но из политики я не уйду, не уйду из парламента. Сколько будете работать вы, столько я буду работать. Мы должны доверять друг другу и выбранному курсу», — отметил Чыныбай Турсунбеков.
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