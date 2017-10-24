16:54
+11
USD 68.44
EUR 80.39
RUB 1.19
Власть

В Финполе хотят, чтобы их сотрудников освободили от подоходного налога

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями предлагает освободить своих сотрудников от подоходного налога. С таким предложением выступил на заседании комитета по экономической и фискальной политике глава ведомства Замирбек Осмонов.

По его словам, доходы сотрудников МВД, ГКНБ, МЧС, ГПС, ГСИН не облагаются подоходным налогом (за исключением ГСБЭП).

В среднем с одного сотрудника ГСБЭП в год удерживается 19 тысяч сомов подоходного налога. В случае принятия проекта закона выпадение из доходной части республиканского бюджета на 2017 год составит 5,1 миллиона сомов.

Следует отметить, что за 2015 и 2016 годы ГСБЭП принесла в бюджет 2,6 миллиарда сомов.
Ссылка:
просмотров: 402
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев выступил за то, чтобы бизнес проверяли только налоговики
Популярные новости
Сапар Исаков и&nbsp;Бакытжан Сагинтаев договорились по&nbsp;ситуации на&nbsp;границе Сапар Исаков и Бакытжан Сагинтаев договорились по ситуации на границе
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;16-20 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 октября
Атамбаев вновь высказался о&nbsp;руководстве Казахстана, вспомнив трагедию 1986-го Атамбаев вновь высказался о руководстве Казахстана, вспомнив трагедию 1986-го
Сколько заработали братья Жээнбековы за&nbsp;четыре года Сколько заработали братья Жээнбековы за четыре года
Бизнес
MegaCom: сеть 3,75G запущена еще в&nbsp;76&nbsp;населенных пунктах! MegaCom: сеть 3,75G запущена еще в 76 населенных пунктах!
Связаться с&nbsp;О! можно в&nbsp;любое время суток Связаться с О! можно в любое время суток
Как сэкономить на&nbsp;связи, если ты&nbsp;СТУДЕНТ? Как сэкономить на связи, если ты СТУДЕНТ?
Бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom: быстрый и&nbsp;удобный Бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom: быстрый и удобный