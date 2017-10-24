В Финполе хотят, чтобы их сотрудников освободили от подоходного налога

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями предлагает освободить своих сотрудников от подоходного налога. С таким предложением выступил на заседании комитета по экономической и фискальной политике глава ведомства Замирбек Осмонов.

По его словам, доходы сотрудников МВД, ГКНБ, МЧС, ГПС, ГСИН не облагаются подоходным налогом (за исключением ГСБЭП).

В среднем с одного сотрудника ГСБЭП в год удерживается 19 тысяч сомов подоходного налога. В случае принятия проекта закона выпадение из доходной части республиканского бюджета на 2017 год составит 5,1 миллиона сомов.

Следует отметить, что за 2015 и 2016 годы ГСБЭП принесла в бюджет 2,6 миллиарда сомов.