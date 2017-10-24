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Власть

Претендента на пост судьи Верховного суда призвали не слушать указаний сверху

Сегодня профильный комитет Жогорку Кенеша рассмотрел кандидатуру Нургуль Асановой на пост судьи Верховного суда в коллегию по гражданским делам.

Депутаты попросили ее не бояться высказывать собственное мнение, выносить только законные решения, не оглядываясь на указания сверху, и не забывать данную клятву.

«Не слушайтесь ни «белого», ни «синего» дома. А мы будем следить за вашими решениями», — обратилась вице-спикер парламента Алтынай Омурбекова к кандидату.

Комитет поддержал кандидатуру Асановой на пост судьи Верховного суда.
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