Претендента на пост судьи Верховного суда призвали не слушать указаний сверху

Сегодня профильный комитет Жогорку Кенеша рассмотрел кандидатуру Нургуль Асановой на пост судьи Верховного суда в коллегию по гражданским делам.

Депутаты попросили ее не бояться высказывать собственное мнение, выносить только законные решения, не оглядываясь на указания сверху, и не забывать данную клятву.

«Не слушайтесь ни «белого», ни «синего» дома. А мы будем следить за вашими решениями», — обратилась вице-спикер парламента Алтынай Омурбекова к кандидату.

Комитет поддержал кандидатуру Асановой на пост судьи Верховного суда.