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Власть

Депутат заявляет, что инвестору, готовому работать на Макмале, ставят подножку

Инвесторам, которые сами пришли в Кыргызстан и готовы вложить деньги, мешают работать на Макмале. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Кожобек Рыспаев.

Он рассказал, что недавно ездил в Тогуз-Тороуский район, где находится месторождение золота Макмал. Там сейчас работают инвесторы из Китая, которые готовы модернизировать производство. Однако есть препятствия со стороны Кыргызстана.

«Мы сами им ставим подножку. Какой будет жизнь в Тогуз-Тороо, если Макмал полностью остановится? Срок эксплуатации месторождения давно истек.  Китайцы просят дамбу и разрешение на разведывательные работы на Кылдоо. Нам нужно рассмотреть вопрос. Когда Макмал остановится, как будет работать китайский завод, который сейчас строится? Что будут местные жители делать, где они будут работать? Препятствий для инвесторов не должно быть», — заявил Кожобек Рыспаев.
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