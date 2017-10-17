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Экономика

Казахстан заявляет, что из Кыргызстана везут зараженные фрукты и овощи

Казахстан заявляет, что из Кыргызстана везут зараженные фрукты и овощи. Грозятся вновь ввести фитосанитарный контроль на границе. Об этом сообщает агентство Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство информации и коммуникаций Казахстана.

По их данным, с 10 по 17 октября проверено 835 транспортных средств кыргызстанских перевозчиков. Из них каждое восьмое следовало с грубыми нарушениями транспортного законодательства Казахстана. В результате наложено административных штрафов на 5,6 миллиона тенге.

«С начала усиления фитосанитарного контроля досмотрено 127 грузовых автомашин. Всего выявлено 20 нарушений. Общий вес возвращенной продукции — 202 тонны. По трем фактам выявлены карантинные объекты — червец Комстока, восточная плодожорка и азиатская ягодная дрозофила», — говорится в сообщении.

Так, 6 октября на пограничном пункте контроля «Карасу» в Жамбылской области при досмотре груза в 20,6 тонны (хурма, гранат, виноград) автомобиля Volvo 6884, следующего из Кыргызстана, был обнаружен карантинный вредитель — червец Комстока.

В этот же день на пункте пропуска «Кордай» в Жамбылской области при досмотре груза с яблоками в объеме 2,9 тонны автомобиля Mercedes, следующего в Шымкент, был обнаружен карантинный вредитель — восточная плодожорка.

16 октября на участке «Барыс» Кордайского района Жамбылской области задержана партия из трех тонн винограда, направлявшаяся в Алматы и зараженная азиатской ягодной дрозофилой.

В случае выявления систематических нарушений фитосанитарных требований со стороны Кыргызстана фитосанитарная служба Казахстана будет вынуждена ввести ограничения на ввоз и транзит подконтрольной продукции из Кыргызстана.

Министерство информации и коммуникаций РК

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