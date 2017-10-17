Проблема «серого» импорта из Китая выросла после вступления Кыргызстана в ЕАЭС. Об этом сообщают казахские СМИ со ссылкой на министра финансов РК Бахыта Султанова.

По его данным, из-за теневой экономики на таможнях ЕАЭС теряет $300 миллионов. «Серый» импорт из Китая в дальнейшем превращается в экспорт в страны ЕАЭС. «Проблема присутствует давно, мы проводим соответствующую работу с нашими коллегами по информационному обмену, по развитию соответствующей инфраструктуры», — подчеркнул Бахыт Султанов.

Есть определенные продвижения в данном направлении, но, к сожалению, в рамках ЕАЭС мы наблюдаем нарастающую проблему с момента присоединения Кыргызстана. Здесь мы видим значительный переток импорта в эту страну в связи с более низким уровнем таможенного контроля. Бахыт Султанов

Он отметил, что «серый» импорт наносит как прямой ущерб конкурентоспособности соответствующих отраслей и предприятий, так и влияет на прямые потери по таможенным пошлинам.

Об этом говорят и цифры: если взять таможенную статистику за 2016 год, по данным кыргызской статистики импорт из Китая составил порядка $1,5 миллиарда. А по статистике КНР — $5,6 миллиарда. Расхождение — более $4 миллиардов. Бахыт Султанов

Казахстан ежегодно теряет около 20 миллиардов тенге. «Здесь нетрудно посчитать, что более 100 миллиардов тенге ($300 миллионов) составляет ущерб только от прямой недоплаты пошлин в бюджеты стран ЕАЭС. Если пересчитывать переток того импорта, который приходил в Казахстан и в конечном итоге возвращается после растаможки в соседние республики, прямые потери составят $60 миллионов, или 20 миллиардов тенге ежегодно. На эти средства можно построить 40 школ и детских садов», — заключил он.