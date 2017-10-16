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Власть

Президент Кыргызстана недоволен выступлением главы одной из миссий по выборам

Президент Алмазбек Атамбаев выразил недовольство выступлением главы одной из международных миссий, которые приезжали в Кыргызстан для наблюдения за ходом выборов президента Кыргызстана.

По его словам, вице-президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Азай Гулиев, который наблюдал за выборами , в интервью одному из информационных агентств сказал, что в Кыргызстане имеет место цензура по отношению к СМИ. Алмазбек Атамбаев считает это заявление беспочвенным.

Глава государства отметил, что на СМИ, которые выпускают не соответствующую действительности информацию или очерняющие материалы, подают в суд. Всем СМИ, по его словам, были предоставлены равные возможности для освещения выборов, цензуры в стране нет. Он призвал главу миссии объективно и справедливо освещать итоги своего наблюдения.

В свою очередь Азай Гулиев отметил много положительных моментов в выборном процессе и подчеркнул, что, возможно, журналисты не так поняли его и неверно трактовали его слова.

В ответ глава государства попросил журналистов исправить опубликованную ими информацию.
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