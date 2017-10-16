Сооронбай Жээнбеков. Кто он, новый президент Кыргызстана

Накануне Кыргызстан выбирал нового президента. По предварительным данным, которые, скорее всего, кардинально не изменятся, лидирует в гонке Сооронбай Жээнбеков. Широкой общественности о нем известно мало. ИА «24.kg» выяснило, кто же он — человек, которому доверили судьбу страны на ближайшие шесть лет.

Сооронбай Жээнбеков не публичен, несмотря на то, что полтора года возглавлял правительство Кыргызстана. Семью и близких держит в тени. Гражданам республики более известен его брат Асылбек Жээнбеков, который до назначения Сооронбая Жээнбекова на пост премьер-министра являлся спикером Жогорку Кенеша.

Сооронбай Жээнбеков станет пятым президентом Кыргызстана. Кто он? Учитель русского языка? Зоотехник? Политик?

Фото из личного архива. Студенческие годы

Через месяц Сооронбаю Жээнбекову исполнится 59 лет. Он родился 16 ноября 1958 года в селе Кара-Кульджа Ошской области.

В 25 лет окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени К.Скрябина по специальности зооинженер. Спустя 20 лет получил еще одно образование — окончил экономический факультет Кыргызского аграрного университета по специальности бухгалтер. Трижды избирался депутатом Жогорку Кенеша.

Трудовую деятельность начал с учителя в школе имени Ленина Узгенского района Ошской области.

Фото из личного архива. Нижний ряд, второй справа

Его отец Шарип Жээнбеков был видным человеком и по тем временам очень богатым. Простой народ никогда не любит богачей, но Шарип-ата пользовался большим уважением среди местного населения. Он был отличным хозяйственником, человеком слова, являлся председателем колхоза, главой райпотребсоюза. Односельчане до сих пор вспоминают его как интеллектуала и в то же время как простого мужика из народа. Как утверждают знающие люди, взвешенность, простоту, целеустремленность Сооронбай Жээнбеков перенял именно у отца. Его мать Самара посвятила жизнь воспитанию детей.

Фото из личного архива. Семья Сооронбая Жээнбекова

Детство Сооронбая прошло в родном селе. Он пас скот, косил сено. Отец приучил его не только к труду, но и к чтению книг. В наследство передал ему огромную библиотеку, которая сохранилась до сих пор.

Фото из личного архива. Трудовые будни. Сооронбай третий слева

ИА «24.kg» не понаслышке знает о литературных предпочтениях Сооронбая Жээнбекова. Он стал одним из первых героев нашей рубрики «Топ-5 книг».

Он рос вместе с героями Чингиза Айтматова, изучал историю на романах Тологона Касымбекова. Первые учителя привили ему любовь к русскому языку настолько, что после окончания школы он год работал учителем русского языка и литературы.

Фото из личного архива. Сооронбай Жээнбеков с Чингизом Айтматовым

Сдерживать эмоции Сооронбай научился благодаря национальной игре улак-тартыш. Развить командный дух помог и волейбол. Его тренер вспоминает, что бывший премьер-министр никогда не пропускал тренировки, а команда под его руководством неоднократно становилась победителем в спартакиадах.

Семья Жээнбековых многодетная — шесть сыновей и четыре дочери. Старший — Канторо Жээнбеков — был авторитетным ученым. Он дистанцировался от большой политики, посвятив себя науке. Канторо Шарипович скончался в апреле этого года в больнице Управделами президента. Причиной смерти стал инсульт. Он был ректором Финансового института в Джалал-Абаде.

Фото из личного архива. Семья Жээнбековых. Сооронбай первый слева во втором ряду

Асылбек Жээнбеков уступил дорогу Сооронбаю, кода тот возглавил правительство. Асылбеку пришлось сложить полномочия торага.

Жусупбек Шарипов до недавнего времени был послом в Саудовской Аравии.

Жыргалбек Жээнбеков живет в Ошской области. После того, как братья пришли во власть, ушел с поста директора лесхоза. В настоящее время живет в отчем доме, занимается хозяйством.

Самый младший, Искендер Жээнбеков, в 28 лет стал прокурором Ошской области. Не дожив до 40 лет, скончался.

О сестрах Сооронбая Жээнбекова данных нет. Они ведут скромный образ жизни и далеки от политики. Двое из них домохозяйки, одна практикующий врач, а другая — педагог на пенсии. Даже на совместных семейных фотографиях их нет.

Фото из личного архива. С родителями и братьями

Для Сооронбая Жээнбекова семья — святое, поэтому о его близких практически ничего не известно. Супруга Айгуль — домохозяйка. У них двое детей — дочь и сын. Айгуль никогда не прибегала к помощи домработниц. Хозяйство ведет сама. Дочь недавно вышла замуж и подарила Сооронбаю Жээнбекову первого внука. Сын еще школьник.

Фото из Интернета. Жена Сооронбая Жээнбекова

Отец когда-то дал ему ценное наставление в жизни: не гонись за богатством и властью, никогда не зарься на чужое. Эти слова уместны именно сейчас, перед вступлением в высокую должность.