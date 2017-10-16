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Власть

Владимир Путин первым поздравил Сооронбая Жээнбекова с победой на выборах

Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова с победой на выборах президента Кыргызстана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечено, что Путин отправил Сооронбаю Жээнбекову телеграмму, в которой подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий авторитет, которым Сооронбай Жээнбеков пользуется среди соотечественников, и свидетельствуют о признании его заслуг в решении актуальных вопросов социально-экономического развития Кыргызстана.

Владимир Путин также отметил, что в России высоко ценят личный вклад Сооронбая Жээнбекова в укрепление стратегического партнерства и союзничества между Россией и Кыргызстаном.

Сообщается, что Владимир Путин уверен, что совместными усилиями Россия и Кыргызстан обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и других международных структур, что «отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности».

Отметим, накануне в Кыргызстане состоялись выборы главы государства. По предварительным подсчетам, победу на них одержал кандидат от партии власти Сооронбай Жээнбеков, однако пока официальных итогов ЦИК не предоставил.
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