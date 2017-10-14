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Власть

Закопаю, обещал президент чиновнику, если Центр онкологии не достроят вовремя

Президент рассказал, кого закопают, если Национальный центр онкологии не достроят вовремя. Об этом Алмзабек Атамбаев заявил сегодня во время церемонии закладки капсулы нового комплекса детской и взрослой онкологии.

Глава государства напомнил, что новый комплекс будет достроен в 2018 году. Алмазбек Атамбаев заявил, что глава Госстроя Бактыбек Абдиев пообещал достроить объект до сентября следующего года — к дню рождения пока действующего президента (то есть Алмазбека Атамбаева).

«У меня день рождения 17 сентября. Бактыбек Абдиев пообещал достроить к этому времени, тем более что у него 18 сентября день рождения. Конечно, я к тому времени уже не буду президентом, но смотри, я — памятливый. Сегодня мы закладываем капсулу в основание нового комплекса. Смотри, не достроишь, мы тебя закопаем», — пошутил президент.
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