Казахстан опроверг факт переговоров с премьер-министром Кыргызстана. Пресс-служба главы правительства РК сделала официальное заявление относительно переговоров Сапара Исакова с Нурсултаном Назарбаевым.

«Во-первых, в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи переговоры президента Казахстана с премьер-министром Кыргызстана не проводились. Имел место краткий подход Сапара Исакова к главе нашего государства, что подтверждается фотографией, размещенной на его персональной странице в Facebook. Во-вторых, информация, что президент Казахстана «дал поручение правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе», не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

На самом деле правительству поручили провести межправительственную консультацию по данному вопросу. В настоящее время Пограничная служба КНБ РК с казахстанскими МВД, комитетами государственных доходов и транспортного контроля проводят по всему периметру государственной границы страны, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, плановую пограничную операцию.

«Усиление досмотра лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу, производится в рамках законодательства и без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан. Ограничений или запретов на пересечение границы нет», — уточняется в заявлении.

Пресс-служба премьер-министра РК официально выражает недоумение в связи с распространением искаженной информации и подтверждает свою открытость к сотрудничеству с любыми СМИ в вопросе предоставления объективной информации.