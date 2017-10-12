18:32
+21
USD 68.41
EUR 80.91
RUB 1.18
Власть

Казахстан опроверг факт переговоров с премьер-министром Кыргызстана

Казахстан опроверг факт переговоров с премьер-министром Кыргызстана. Пресс-служба главы правительства РК сделала официальное заявление относительно переговоров Сапара Исакова с Нурсултаном Назарбаевым.

«Во-первых, в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи переговоры президента Казахстана с премьер-министром Кыргызстана не проводились. Имел место краткий подход Сапара Исакова к главе нашего государства, что подтверждается фотографией, размещенной на его персональной странице в Facebook. Во-вторых, информация, что президент Казахстана «дал поручение правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе», не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

На самом деле правительству поручили провести межправительственную консультацию по данному вопросу. В настоящее время Пограничная служба КНБ РК с казахстанскими МВД, комитетами государственных доходов и транспортного контроля проводят по всему периметру государственной границы страны, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, плановую пограничную операцию.

«Усиление досмотра лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу, производится в рамках законодательства и без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан. Ограничений или запретов на пересечение границы нет», — уточняется в заявлении.

Пресс-служба премьер-министра РК официально выражает недоумение в связи с распространением искаженной информации и подтверждает свою открытость к сотрудничеству с любыми СМИ в вопросе предоставления объективной информации.
Ссылка:
просмотров: 786
Версия для печати
Материалы по теме
Досым Сатпаев: Казахстанским властям глупо отыгрываться на простых людях
Москва обеспокоена конфликтом между Кыргызстаном и Казахстаном
Российский эксперт о беспрецедентном участии внешнего игрока в выборах в КР
Чем дольше будут конкурировать Бишкек и Астана, тем сложнее балансировать Москве
Премьер-министр Казахстана напомнил, что все пути из Кыргызстана идут через них
Бишкек предложил еще одну военную базу. Москва отказала
В закон о Совете безопасности Кыргызстана вносят поправки
Правительство Казахстана напомнило Кыргызстану об оказанной финансовой помощи
Понравилось. Реакция казахстанского сегмента на заявления Алмазбека Атамбаева
МИД Казахстана сделал заявление по выступлению Алмазбека Атамбаева
Популярные новости
Кто пытался захватить власть в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;сел за&nbsp;это Кто пытался захватить власть в Кыргызстане и сел за это
Алмазбек Атамбаев рассказал о&nbsp;националистах и&nbsp;демагогах в&nbsp;Кыргызстане Алмазбек Атамбаев рассказал о националистах и демагогах в Кыргызстане
Как президенты Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана производство изучали Как президенты Кыргызстана и Узбекистана производство изучали
Узбекистан ратифицировал договор о&nbsp;границе с&nbsp;Кыргызстаном Узбекистан ратифицировал договор о границе с Кыргызстаном
Бизнес
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Кыргызтелеком сдает свободные помещения в&nbsp;аренду Кыргызтелеком сдает свободные помещения в аренду
MegaCom вновь дарит приятные подарки своим абонентам MegaCom вновь дарит приятные подарки своим абонентам
Huawei vs&nbsp;Apple: кто круче? Huawei vs Apple: кто круче?