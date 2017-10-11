Чем дольше будут конкурировать Бишкек и Астана, тем сложнее балансировать Москве

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин прокомментировал ИА «24.kg» обострение взаимоотношений между Казахстаном и Кыргызстаном, приведшее к ухудшению ситуации на границе, когда наблюдается скопление большегрузного и легкового транспорта, а также очередей.

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По мнению аналитика, ситуация очень сложная. «Я не склонен занимать чью-то сторону, валить на Нурсултана Назарбаева или Алмазбека Атамбаева - все постарались, все молодцы. Но Казахстану надо было вести более здравую, более взвешенную политику, зная, как сейчас обострены все политические процессы у соседей. Следовало воздержаться и от фотосессии с Бабановым. Учитывая эмоциональность руководства КР, можно было ожидать такую реакцию», — считает Андрей Грозин.

Эксперт отмечает, что несмотря на отсутствие сколько-нибудь внятных социологических опросов, понятно из оценок экспертного сообщества Кыргызстана, что фавориты президентской гонки идут ноздря в ноздрю.

«По этим недвусмысленным жестам Астаны в сторону одного из участников, видно, что есть опасность того, что чаша весов склонится в сторону человека не из команды президента. Я повторюсь еще раз: все молодцы. Трудно представить, как дальше будут развиваться события, потому что стороны вот этими заявлениями, действиями сами загоняют взаимоотношения в тупик, из которого выходить все равно придется, а это другой, гораздо более сложный вопрос. Взаимная пикировка - с этим можно по крайней мере как-то жить, потому что это просто словесная баталия. Это происходит часто. Другое дело, что конфликт переходит в сторону практических действий. Это хуже», — говорит Андрей Грозин.

В данной ситуации Алмазбеку Атамбаеву приходится вмешиваться так, как он умеет, как считает нужным, что он и сделал в конечном итоге. Андрей Грозин

Он не исключает возможности второго тура на президентских выборах и считает, что страсти будут накаляться еще больше, и стороны рискуют загнать отношения в тупик.

«Для Астаны — это потеря лица. А для Бишкека — потеря электоральных позиций. Здесь Бишкек оказывается (после этих высказываний) в нехорошей ситуации. В Акорде, видимо, рассчитывают, что, ладно, если даже победит не господин Бабанов, а кто-то другой, никуда Бишкек не денется, все как-то наладится и обустроится. Но здесь все не так просто. Понятно, что это раздражение, которое Бишкек демонстрирует Астане, возникло не на пустом месте и не продиктовано особенностями характера действующего президента», — уверен аналитик.

В Астане, видимо, думают, что уйдет Атамбаев и все само рассосется. Ничего не рассосется. Взаимное недоверие и недовольство шагами друг друга останется Андрей Грозин

Андрей Грозин полагает, что проблема кроется отчасти и в том, что Казахстан смотрит все-таки на Кыргызстан свысока.

«Это вызывает раздражение. Поэтому, кто бы ни пришел, отношения придется налаживать. Это же бьет не только по экономике Кыргызстана, но и по казахскому бизнесу. Рано или поздно придется выходить из этой ситуации. Но это будет все труднее и труднее, если риторика будет обостряться. Складывается неприятная ситуация и для Москвы. Казахстан и Кыргызстан — не чужие нам государства. Чем больше Бишкек и Астана будут конкурировать, тем сложнее будет Москве стоять над схваткой и балансировать. Рано или поздно, от Кремля потребуют занять ту или другую сторону, а это совершенно недопустимо. Все рассчитывают на то, что стороны зароют топор войны, словесный, хотя бы», — резюмировал Андрей Грозин.