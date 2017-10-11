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Власть

Премьер-министр Казахстана напомнил, что все пути из Кыргызстана идут через них

Фото из Интернета. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев еще раз прокомментировал высказывания президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.

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«Вчера я выступил в связи с некорректным высказыванием президента Кыргызстана Атамбаева, основанном на манипуляции цифрами, не имеющими под собой никаких оснований. Считаю, что сильные и ответственные политики не могут позволить себе действия подобного рода. В своем заявлении я дал официальную позицию правительства, подкрепленную достоверными фактами», — подчеркнул Сагинтаев на заседании правительства.

Казахстан — братское для Кыргызстана государство. И это не просто слова. Например, все транспортные торговые выходы Кыргызской республики и авиа-, железнодорожные, автомобильные маршруты идут через Казахстан, но мы никогда не принимали ограничительных мер.

Бакытжан Сагинтаев

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«Более того, все эти годы наша страна помогает кыргызскому народу, с пониманием относится к просьбам руководства Кыргызстана. Мы родственные народы — казахи и кыргызы. Сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, но она не должна оставить тень сомнения между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов и должны сохранить единство наших братских народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего укрепления нашего социально-экономического благополучия», — добавил он.

Напомним, Алмазбек Атамбаев рассказал на вручении государственных наград о навязываемых Кыргызстану казахской властью руководителях.  Премьер-министр соседнего государства выступил с официальным заявлением и напомнил об оказанной финансовой помощи Кыргызстану.

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Отметим, сегодня водители-дальнобойщики, направляющиеся в Кыргызстан, заявили о задержках на границе с Казахстаном.  О проблемах говорят и обычные граждане. Со вчерашенго вечера в социальных сетых они публикуют фотографии и видео с огромными очереднями при прохождении паспортного контроля на границе с соседней республикой.  Официальные власти Кыргызстана заявляют, что со своей стороны никаких ограничений не вводили.
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