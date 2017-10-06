Все, что нужно знать об итогах визита Алмазбека Атамбаева в Ташкент

Заведующая отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана рассказала об итогах государственного визита Алмазбека Атамбаева в Ташкент.

«Могу сказать, что по содержанию достигнутых договоренностей визит стал поистине историческим. Президенты Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев доказали, что при наличии политической воли в двусторонних отношениях нерешаемых вопросов не может быть. По итогам переговоров в узком кругу и расширенном формате обсужден широкий круг актуальных вопросов, по которым достигнуты конкретные договоренности», — заявила Айзада Субакожоева.

Она напомнила, что по итогам переговоров президенты подписали декларацию о стратегическом партнерстве, укреплении дружбы, добрососедства и доверия между Кыргызстаном и Узбекистаном. Это означает, что двусторонние отношения республик вышли на самый высокий уровень.

1 Для укрепления доверия, поддержания безопасности в районе границы подписано соглашение по мерам доверия

Оно подразумевает, что стороны будут не только укреплять взаимоотношения приграничных регионов, но и следить за их безопасностью, проводить совместные учения.

2 В сфере транспорта достигнуты договоренности по созданию благоприятных условий по всем видам транспорта

Речь идет о возобновлении пассажирских перевозок, увеличении количества авиарейсов и авиалиний. Подписано соглашение о делегировании ответственности в сфере воздушного движения.

«Это дает нашим перевозчикам возможность свободно перемещаться, заниматься транзитными перевозками. Кроме того, они освобождаются от сборов и платежей в Узбекистане. Что касается авиаперевозок, то мы договорились об увеличении авиалиний и рейсов. Даже когда мы готовили визит, то приходилось иногда добираться в Узбекистан через третьи страны. Так что объективный спрос есть, и есть желание создать условия для выхода перевозок на новый уровень и объемы», — подчеркнула Айзада Субакожоева.

3 Проект железной дороги из Ташкента в Кашгар может быть запущен в ближайшее время

Дело в том, что в начале ноября планируется пилотный автопробег по маршруту Кашгар — Иркештам — Ош — Андижан — Ташкент. Три страны проведут автопробег, изучат маршрут, и дальше можно будет говорить о практической реализации проекта.

4 По Орто-Токойскому водохранилищу достигнуто взаимопонимание и подписано соглашение о взаимном использовании водоема

Кыргызская сторона будет обеспечивать безопасность, техническое обслуживание, эксплуатацию водохранилища. Узбекская сторона финансировать затраты, которые мы понесем на обслуживание и эксплуатацию объекта.

«Если кыргызская сторона обеспечивает безопасность, это означает, что там должны быть наши военнослужащие. Вода будет поставляться согласно лимиту, который согласуют обе стороны», — рассказала подробности заведующая отделом внешней политики.

5 Достигнута договоренность и подписан меморандум о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 между «Нацэнергохолдингом» и «Узгидроэнерго»

Кроме того, подписан документ по экспорту электроэнергии из Кыргызстана в Узбекистан.

«В целом мы достигли договоренностей по всем проблемным вопросам. Сегодня проходит бизнес-форум. По итогам ожидается подписание контрактов на $140-150 миллионов», — заключила Айзада Субакожоева.