Кыргызстан и Узбекистан договорились о Камбарате и Касансайском водохранилище

Кыргызстан и Узбекистан договорились относительно Камбараты-1 и Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища. Сегодня в рамках государственного визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Ташкент подписано еще пять документов.

Среди них:

Меморандум о взаимопонимании между ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» и АО «Узбекгидроэнерго» о сотрудничестве в области реализации проекта «Камбаратинская ГЭС-1»;

Соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном о мерах доверия в районе государственной границы;

Соглашение между правительствами Кыргызстана и Узбекистана о межгосударственном использовании Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области;

Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Кыргызстана и Узбекистана о международном автомобильном сообщении от 4 сентября 1996 года;

Соглашение между правительствами Кыргызстана и Узбекистана о делегировании ответственности за облуживание воздушного движения.

Накануне стороны подписали 12 документов, в том числе декларацию об укреплении дружбы, добрососедства и доверия между Кыргызстаном и Узбекистаном, и обменялись ратификационными грамотами по договору о границе.