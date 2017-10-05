Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев работают адвокатами у делегаций

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев признался, что они с Алмазбеком Атамбаевым работают адвокатами у делегаций двух стран. Об этом он заявил сегодня на встрече с президентом Кыргызстана в расширенном составе.

По его словам, за 25 лет между странами еще не было таких дружеских отношений. Шавкат Мирзиеев уверен, что причина тому — мудрая политика Алмазбек Атамбаева, благодаря которой стороны пришли к сотрудничеству и к соглашениям, которые сегодня будут подписаны.

«Мы договариваемся еще о 5-6 соглашениях, чтобы снять все барьеры. Что касается торгово-экономического сотрудничества, то за последние полгода товарооборот между нашими странами вырос в 8-10 раз. А все потому, что у руководителей двух стран есть политическая воля воплощать то, о чем договорились. Сегодня на бизнес-форуме уже подписаны контракты на сумму около $200 миллионов. Но это только начало большой, кропотливой, серьезной работы. Оказывается, если мы захотим, то можем решить все вопросы. Я этим очень дорожу», — отметил Шавкат Мирзиеев.

Мы, два президента, у членов делегаций адвокаты. Они немножко отвыкли совместно работать на результат, но уже надо привыкать. Шавкат Мирзиеев

«Мы дали жесткое поручение нашим министрам, чтобы они вышли на соглашения. Чтобы через месяц-полтора мы еще раз встретились, и все вопросы были уже решены. Менталитет и духовность наших народов близки. Мы разговариваем на одном языке, нам нечего делить. Я считаю, что сегодня мы обо всем договорились. Если есть чисто формальные вопросы и недопонимание, то нужно, чтобы сегодня до вечера все решили. Мы договорились, что, если надо, завтра утром еще раз соберемся и будем до конца решать вопросы», — заключил Шавкат Мирзиеев.