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Власть

Шавкат Мирзиеев: В отношениях Узбекистана и Кыргызстана нет нерешенных вопросов

«В отношениях Узбекистана и Кыргызстана нет нерешенных вопросов», — заявил сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с главой КР Алмазбеком Атамбаевым в узком составе.

Президент РУз отметил, что хочет через Алмазбека Атамбаева выразить благодарность всему народу Кыргызстана. Он подчеркнул, что приезд главы КР является символом продолжения тех договоренностей, которых стороны достигли во время визита Шавката Мирзиеева в Бишкек в сентябре 2017 года.

«Думаю, история свое скажет. Мы за короткое время достигли такого взаимопонимания и отношений братских и дружественных стран. Наши народы это достойно оценят. После встреч в Астане и Пекине я могу сказать, что мы достигли по всем направлениям политики больших результатов. У нас нет ни одного нерешенного вопроса. В торгово-экономических отношениях тоже все складывается хорошо. То, что мы видели в Бишкеке, Оше и сегодня в Ташкенте, это доказывает. Бизнес друг друга находит. Если мы не будем мешать, то торговый оборот будет только расти», — уверен Шавкат Мирзиеев.

Президент Узбекистана отметил налаживание отношений в приграничных районах и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Шавкат Мирзиеев напомнил, что сегодня стороны еще раз обсудят двусторонние отношения, в том числе и военно-техническое сотрудничество.

«Я уверен, что сегодняшняя встреча и госвизит будут историческими благодаря вам и вашей мудрости. Это произошло потому, что вы скрупулезно относитесь к нашим двусторонним отношениям. Это ваше большое личное отношение к Узбекистану и узбекскому народу и знание его истории», — заключил Шавкат Мирзиеев.
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