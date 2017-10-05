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Власть

Алмазбек Атамбаев: Некоторые позже поймут значение встреч с Узбекистаном

«Некоторые позже поймут значение нынешних встреч с Узбекистаном», — заявил сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в узком формате.

Президент отметил, что для него большая радость встречаться с узбекским коллегой. Алмазбек Атамбаев рассказал, что накануне в Бишкеке встречался с населением, и люди, узнав о визите в Узбекистан, передавали Шавкату Мирзиееву теплые слова.

«Люди говорили, что вы — настоящий друг, брат Кыргызстана. Это все благодаря тем историческим решениям, которые приняты. Мы наблюдаем за открытием КПП, которые не работали долгие годы, и люди не могли увидеть родных и близких. Это ваша большая мудрость и дальновидность - открыть эти пункты. Если посмотреть историю, то мы когда-то были в составе одного большого государства — Кокандского ханства. Наша сила была, когда мы были вместе. Например, если мать была кыргызка, то отец — узбек и наоборот. Мы должны это все вспомнить. Наш уровень отношений нужно поднять на новые высоты и в то же время, чтобы отношения были как в давние времена. Если некоторые еще не поняли, то они с годами поймут, насколько важны эти сегодняшние наши решения и насколько историческими были визиты», — заключил Алмазбек Атамбаев.
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