Серьезное обвинение. Канатбека Исаева подозревают в попытке захвата власти

Генеральной прокуратурой Кыргызстана возбуждено уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева. Об этом сегодня сообщил главный надзорный орган страны.

Депутату от фракции «Кыргызстан» инкриминируют признаки преступлений, предусмотренных статьями 27 (приготовление к преступлению), 233 (массовые беспорядки) и 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) УК КР.

В Генпрокуратуре отмечают, что уже установлено, что депутат ЖК Канатбек Исаев, являясь сторонником кандидата на должность президента Омурбека Бабанова, вступив в предварительный сговор с отдельными лицами, в том числе с представителями организованных преступных группировок, осуществляет активные действия, направленные на организацию массовых беспорядков.

«Как следует из материалов ГКНБ, они преследуют цель насильственного захвата власти в последующем, в случае проигрыша на выборах указанного кандидата в президенты. Указанные лица за денежное вознаграждение подбирают и вербуют в свои ряды людей для участия в планируемых ими акциях, которые будут сопровождаться провокациями под предлогом фальсификации итогов голосования, с последующим перерастанием в массовые беспорядки и вооруженные столкновения. В результате чего их усилиями действующая легитимная власть в стране должна быть свергнута. В целях всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств уголовное дело направлено в Главное следственное управление ГКНБ для организации расследования», — говорится в сообщении ГП КР.

Напомним, депутат парламента Канатбек Исаев уже проходит по другому уголовному делу главным фигурантом. Он обвиняется в коррупции. Это дело сейчас слушается в суде.