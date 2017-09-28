Ремонт Наццентра онкологии идет: нужны средства на детское отделение

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев попросил включить в бюджет страны на 2018 год дополнительные расходы на капитальный ремонт и оборудование Национального центра онкологии. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

По его словам, необходимо еще 40 миллионов сомов, однако в бюджет такие расходы не включены. Премьер-министр Сапар Исаков пообещал рассмотреть вопрос.

«Это действительно важный вопрос. Мы привезем аппаратуру, будем нанимать специалистов, закупим комплектующие. Аппаратура будет завезена в течение полугода», — заключил Сапар Исаков.