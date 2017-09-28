21:08
+9
USD 68.44
EUR 80.31
RUB 1.18
Власть

Ремонт Наццентра онкологии идет: нужны средства на детское отделение

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев попросил включить в бюджет страны на 2018 год дополнительные расходы на капитальный ремонт и оборудование Национального центра онкологии. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

По его словам, необходимо еще 40 миллионов сомов, однако в бюджет такие расходы не включены. Премьер-министр Сапар Исаков пообещал рассмотреть вопрос.

«Это действительно важный вопрос. Мы привезем аппаратуру, будем нанимать специалистов, закупим комплектующие. Аппаратура будет завезена в течение полугода», — заключил Сапар Исаков.
Ссылка:
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Бюджет-2018 дефицитный. Но министры говорят о дополнительных расходах
МЧС нужна спецтехника для борьбы со стихийными бедствиями. Денег в казне нет
Выбор должен быть. Онкобольные сами решат, где и как им лечиться
Депутату не нравится, что врачи госбольниц подрабатывают и в частных клиниках
В парламенте подняли вопрос о надбавках врачам паллиативной помощи
На завершение ремонта Национального центра онкологии выделили 70 миллионов сомов
Исаков: Политику Минздрава нужно направить не на лечение, а на ЗОЖ
Сапар Исаков поручился за главу Министерства здравоохранения
У главы Минфина нет ни жилья, ни транспорта
Депутаты требуют от правительства найти средства на фильм о Каба уулу Кожомкуле
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;18-22 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 сентября
Был в&nbsp;гостях, поэтому не&nbsp;виноват. ЦИК рассматривает жалобу на&nbsp;Жээнбекова Был в гостях, поэтому не виноват. ЦИК рассматривает жалобу на Жээнбекова
Жанар Акаев: MegaCom нельзя продавать женщине, которая возит чай Жанар Акаев: MegaCom нельзя продавать женщине, которая возит чай
Президент Кыргызстана дал интервью американскому журналу Time Президент Кыргызстана дал интервью американскому журналу Time
Бизнес
Оцените преимущества корпоративной связи от&nbsp;MegaCom Оцените преимущества корпоративной связи от MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил охват сети&nbsp;4G Мобильный оператор О! увеличил охват сети 4G
Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: будьте на&nbsp;связи даже с&nbsp;нулевым балансом! Лайфхак от MegaCom: будьте на связи даже с нулевым балансом!