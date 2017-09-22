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Власть

Был в гостях, поэтому не виноват. ЦИК рассматривает жалобу на Жээнбекова

Камчыбек Ташиев пригласил в гости Сооронбая Жээнбекова. Об этом стало известно на заседании рабочей группы ЦИК по рассмотрению жалоб.

Уполномоченный представитель Сооронбая Жээнбекова Жылдыз Сманбаева отметила, что там же в качестве гостя был религиозный деятель Чубак ажи Жалилов. Встреча проходила в родном селе Ташиева — Барпы.

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Встреча организована предвыборным штабом кандидата, но не самим кандидатом. Следовательно, Сооронбай Жээнбеков не имеет к этому случаю никакого отношения. Такова позиция уполномоченного представителя кандидата от СДПК.

Баннеры были заранее предоставлены по просьбе Ташиева.

Ранее жалобу в ЦИК подал гражданский активист Адиль Турдукулов. Он назвал участие религиозного деятеля в агитационной кампании незаконным. Чубак ажи Жалилов является членом Совета улемов.
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