Был в гостях, поэтому не виноват. ЦИК рассматривает жалобу на Жээнбекова

Камчыбек Ташиев пригласил в гости Сооронбая Жээнбекова. Об этом стало известно на заседании рабочей группы ЦИК по рассмотрению жалоб.
Уполномоченный представитель Сооронбая Жээнбекова Жылдыз Сманбаева отметила, что там же в качестве гостя был религиозный деятель Чубак ажи Жалилов. Встреча проходила в родном селе Ташиева — Барпы.
Баннеры были заранее предоставлены по просьбе Ташиева.
Ранее жалобу в ЦИК подал гражданский активист Адиль Турдукулов. Он назвал участие религиозного деятеля в агитационной кампании незаконным. Чубак ажи Жалилов является членом Совета улемов.