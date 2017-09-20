Обмен любезностями. МИД Казахстана направил в Кыргызстан ответную ноту

В Министерство иностранных дел Казахстана сегодня, 20 сентября, был вызван временный поверенный в делах Кыргызстана. Об этом сообщают СМИ РК. Нашему дипломату вручена ответная нота казахстанской стороны МИДу Кыргызстана.

«Казахстанская сторона выражает крайнее удивление реакцией Министерства иностранных дел Кыргызской Республики», — говорится в документе.

Читайте по теме МИД Кыргызстана вручил Казахстану ноту протеста за встречу Бабанова и Назарбаева

«Казахстанская сторона выражает крайнее удивление реакцией Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на состоявшуюся 19 сентября в Алматы встречу президента РК Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики. Встречи главы государства с видными политическими деятелями и руководителями политических партий различных стран по их просьбе происходят на регулярной основе и в полной мере соответствуют международной практике. При этом подобные мероприятия носят открытый, транспарентный характер и широко освещаются в средствах массовой информации. Так, 14 августа в Астане глава государства провел аналогичную двустороннюю встречу с другим кандидатом в президенты Кыргызской Республики, экс-премьер-министром Сооранбаем Жээнбековым», — говорится в сообщении МИД РК.

«Кроме того, выражаем недоумение некорректной интерпретацией Министерством иностранных дел Кыргызской Республики высказываний главы государства. В ходе вышеуказанных встреч президент Казахстана не выступал в пользу поддержки какого-либо конкретного кандидата в президенты Кыргызской Республики. Более того, в ходе переговоров с кыргызскими представителями в Астане и Алматы главой государства была высказана готовность эффективно взаимодействовать с любым избранным президентом Кыргызской Республики, которому окажет свое доверие братский кыргызский народ», — отмечается в сообщении.

Нота МИД Кыргызстана во внешнеполитическое ведомство Казахстана последовала после того, как в прессе появилась информация о встрече Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов на президентский пост КР.