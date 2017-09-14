В аппарате президента подтвердили назначения в Генпрокуратуре Кыргызстана.

По его данным, Кылычбек Токтогулов, назначенный в 2015 году, освобожден от занимаемой должности первого заместителя генерального прокурора Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.

Его место занял Боконбай Казаков. Он занимал должность зама.

Боконбай Казаков родился 1 апреля 1972 года в городе Фрунзе. Образование высшее: юридический факультет Кыргызского государственного национального университета.

1994–2000 — следователь, помощник прокурора, старший следователь, заместитель прокурора Свердловского района Бишкека;

2000–2004 — прокурор Свердловского района, заместитель прокурора Бишкека, начальник отдела Генеральной прокуратуры;

2007–2009 — начальник Ошской прокуратуры;

2009 — прокурор Бишкека;

2014–2017 — глава Антикоррупционной службы КГНБ. Он ушел в отставку по собственному желанию 10 марта, отметив, что не может больше оставаться на этой должности после смерти руководителя аппарата КГМА Абдыкерима Гапарова и пожара в здании ГКНБ.

Нурлан Дюшембиев назначен заместителем генерального прокурора. Ранее работал военным прокурором, прокурором Нарынской области, возглавлял управление по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах.