Правительство Кыргызстана и Centerra подписали новое соглашение по «Кумтору». Подписи под документом поставили премьер-министр Сапар Исаков и главное должностное лицо компании Скот Перри.

Как заметил в ходе церемонии Скот Перри, учитывая то, что Кыргызстан по сути является крупнейшим акционером Centerra, соглашение имеет большую важность. Он поздравил всех участников переговоров, «потому что соглашение является всеобъемлющим решением всех ранее нерешенных вопросов по «Кумтору».

«Centerra берет на себя важные обязательства. Это важный шаг с экономической точки, потому что он позволит улучшить инвестиционную среду и привлечь иностранные инвестиции в республику. Соглашение олицетворяет обязательства, взятые на себя Centerra и правительством. Они являются не только залогом экономической стабильности и привлечения инвестиций. Пусть они также олицетворяют экономическое благополучие и здоровье граждан Кыргызстана», — заключил Скот Перри.

После подписания соглашения глава кабмина Сапар Исаков и руководство Centerra отправились в Национальный центр онкологии, чтобы увидеть, как на месте идут ремонтные работы. Компания выделила средства на его реконструкцию.