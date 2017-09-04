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Власть

Впервые за 17 лет. Подробности визита Шавката Мирзиеева в Бишкек

Руководитель отдела внешней политики аппарата президента Кыргызстана Айзада Субакожоева рассказала подробности визита Шавката Мирзиеева в Бишкек, который состоится 5-6 сентября. Отметим, президент Узбекистана впервые за 17 лет посетит с государственным визитом Кыргызстан.

Айзада Субакожоева рассказала, что в рамках визита планируются его встречи с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в узком кругу и расширенном составе. Также глава Узбекистана встретится с премьер-министром Сапаром Исаковым и торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым.

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«В рамках визита будет подписан ряд межведомственных и межправительственных документов. Основным итоговым политическим документом станет подписанное президентами совместное заявление, в котором будут отражены намерения и планы по развитию двусторонних отношений. Еще одним важным документом, который, как ожидается, будет подписан во время визита, станет договор о кыргызско-узбекской границе», — рассказал Айзада Субакожоева.

На встрече в Самарканде президенты Кыргызстана и Узбекистана дали поручение активизировать процесс делимитации кыргызско-узбекской границы. Работа групп была активизирована и поставлена на регулярную основу, проведено 16 встреч.

На сегодня описано 1 тысяча 170 километров общей границы. Остаются неописанными 217 километров. Работа по ним будет продолжена.

Айзада Субакожоева

При этом глава отдела внешней политики аппарата президента отметила, что все внутригосударственные процедуры завершены. Сегодня три профильных парламентских комитета рассмотрели договор и одобрили. Документ готов к подписанию.

«В истории кыргызско-узбекских отношений после подписания договора о госгранице будет открыта новая яркая страница. Его подписание будет способствовать активизации всего спектра вопросов сотрудничества. Основной упор будет делаться на приграничное сотрудничество, на реализацию совместных проектов. Но уже сейчас мы можем констатировать активизацию сотрудничества по всем направлениям, растет товарооборот», — заключила Айзада Субакожоева.

Кроме встреч официальных лиц, в рамках визита Шавката Мирзиеева в Кыргызстан планируются встречи предпринимателей двух стран, профильных министерств и ведомств, представителей мэрий Ташкента и Бишкека.

Отметим, что последний государственный визит первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Кыргызстан датирован октябрем 2000 года. Шавкат Мирзиеев приедет в нашу страну впервые в статусте главы государства.
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