Алмазбек Атамбаев рассказал об услужливых дураках и беспорядках после выборов

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев жестко пресечет беспорядки после выборов президента. Об этом он заявил сегодня на официальной церемонии, приуроченной к Дню независимости.

По его словам, заранее готовится дискредитация итогов выборов. «Последние недели активно муссируется тема так называемого административного ресурса, который якобы обеспечит победу кандидата от СДПК. Это подается как бесспорный факт, и даже обсуждаются варианты организации массовых беспорядков в случае победы кандидата от СДПК», - сказал глава государства.

Не буду отрицать очевидное – всегда найдется ретивый чиновник, который в угоду начальству будет агитировать за кандидата от президентской партии. Услужливый дурак опаснее врага. И таких горе-чиновников надо строго наказывать. Алмазбек Атамбаев

«Что касается организации беспорядков, мои полномочия по Конституции будут длиться как минимум до 1 декабря 2017 года. И мне этого времени с лихвой хватит, чтобы жестко пресечь любые попытки раскачать страну и жестко наказать. В этот раз прощать никого не будем», - предупредил президент.