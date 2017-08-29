Готовится промежуточный договор об узбекско-кыргызской госгранице

По итогам работы Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границы между Узбекистаном и Кыргызстаном от 16 августа 2017 года готовится промежуточный договор на 1 тысячу 170,53 километра . Об этом сегодня на круглом столе сообщил посол РУз в КР Комил Рашидов.

По его словам, он убежден, что после завершения всех процедур стороны определят точную протяженность узбекско-кыргызской границы.

«Прорабатываемые совместный План мероприятий по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества между приграничными регионами Узбекистана и Кыргызстана и другие двусторонние документы станут правовой основой продолжения сотрудничества между всеми субъектами наших приграничных областей», — сказал Комил Рашидов.

Посол Узбекистана в Кыргызстане добавил, что четыре узбекские области — Ташкентская, Андижанская, Наманганская и Ферганская — и кыргызские — Таласская, Ошская, Баткенская и Джалал-Абадская — имеют статусы приграничных и издревле между их жителями были крепкие и родственные связи.