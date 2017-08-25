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Власть

Бабанов о Liglass: У нас думают об имидже страны или мы банановая республика?

Лидер фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов прокомментировал сегодня на заседании парламента соглашение, подписанное между правительством Кыргызстана и Liglass Trading.

«Члены правительства говорят: «Самое главное, что нет убытка». Но пишут, что эта компания — банкрот, что нет денег на счете, а вы закрываете глаза и проводите тендер. И президента ставите в неудобные условия. Весь мир видит, как они пожимают руки. У нас вообще есть понятие об имидже страны или мы банановая республика?» — спросил Омурбек Бабанов.

«Вы получаете от государства деньги, рекламу дали, время потратили. Это разве не расходы?» — добавил он.

Напомним, между правительством Кыргызстана и Liglass Trading подписано соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхненарынского каскада. Эта же компания стала победителем тендера на строительство десяти малых ГЭС.
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