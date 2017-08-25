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Власть

Кандидатура министра юстиции не устроила депутата Жогорку Кенеша

Кандидатура министра юстиции Урана Ахметова не устроила депутата Жогорку Кенеша. Об этом стало известно сегодня на заседании коалиции парламентского большинства.

Депутат Искендер Матраимов отметил, что в целом поддерживает новый состав правительства. «Я хотел бы высказаться относительного одного человека. Надеюсь, Уран Ахметов не обидится. В Министерстве юстиции находится много секретных документов. Ему сложно работать. Я думал, что молодежь сможет работать. Но нужно обратить внимание на это», — сказал он.

Сапар Исаков попросил дать время Ахметову. «Если он не покажет результаты, мы сделаем выводы. Насколько я знаю, он опытный специалист. Возможно, он находится на начальной стадии, поэтому ему нужно дать время», — отметил он.

По словам Сапара Исакова, ему нужно время, чтобы доработать программу. «После этого первым шагом будет реформа внутри аппарата, а потом по структуре кабинета министров», — пояснил он.
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