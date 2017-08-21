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Власть

Сооронбай Жээнбеков рассказал, почему подал в отставку, а не ушел в отпуск

Пока еще действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков рассказал сегодня на неформальной встрече с журналистами, почему подал в отставку, а не ушел в отпуск.

Закон позволяет мне исполнять обязанности премьер-министра и после выборов - до инаугурации президента. Многие мои соратники уговаривали не уходить в отставку, а уйти в отпуск, приостановив полномочия на время выборов. Я все это взвесил, обдумал и решил просить президента принять мою отставку.

Сооронбай Жээнбеков
«Президент поддерживает это решение. Во время выборов нужны полноценный премьер и полноценное правительство. И, во-вторых, я иду на выборы на тех же условиях, которые имеют другие кандидаты, и это самое главное. Думаю, это решение правильное», - добавил он.

Сегодня Центризбирком зарегистрировал Жээнбекова кандидатом в президенты КР. Выборы главы государства назначены на 15 октября 2017 года.
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