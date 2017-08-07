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Власть

Три политические партии Кыргызстана объединились в новую организацию

Лидеры трех политических партий «Ата-Журт Мекенчил», «Бутун Кыргызстан» и «Онугуу-Прогресс» Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев подписали соглашение о своем объединении в новую политическую организацию для поддержки единого кандидата на выборах президента Кыргызстана.

По информации секретариата фракции «Онугуу-Прогресс», политики посчитали «необходимым объединить свои усилия для сохранения единства народа, политической стабильности и проведения честных выборов».

Отмечается, что новая партия соберет всех неравнодушных граждан, общественные и политические силы.
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