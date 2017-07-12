Хватит расшибать лбы в молитвах! Алмазбек Атамбаев просит

«Лучше не расшибайте свои лбы, а занимайтесь наукой», — призвал сегодня на церемонии вручения госнаград президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«Мы добились того, что 24 процента бюджетных средств направляется на образование. Нигде в мире нет такого показателя. И то, что мы, несмотря на все проблемы, выделяем 24 процента, я считаю, это очень правильно. Потому что наше богатство — это люди. И будущее нашей страны — образованные, сильные люди», — сказал он.

Там, где есть образование, нет места глупости, тупости, дикости, варварству. Алмазбек Атамбаев

«Я специально всегда повторяю: час занятия наукой заменяет ночь молитв. Лучше не расшибайте свои лбы в молитвах, посмотрите, как устроена Вселенная, изучите историю, и тогда вы перестанете путать религию и арабскую культуру», — сказал он.

Глава государства отметил, что рад видеть собравшихся и для него большая честь вручить им награды. «Среди вас — очень известные, есть и простые учителя из дальних регионов, которых знают только в их селе. Но как бы эта фраза ни казалась избитой, но не место красит человека, а человек красит место», — добавил Алмазбек Атамбаев.