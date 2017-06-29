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Власть

Депутаты считают, что дело в отношении Канатбека Исаева возбуждено незаконно

Временная депутатская комиссия, изучив материалы дела в отношении своего коллеги, выяснила, что дело против Канатбека Исаева возбуждено незаконно. Об этом сообщил сегодня на заседании депутат Курманкул Зулушев.

По его словам, комиссии не выдали запрашиваемые материалы в отношении Акылбека Жапарова и Игоря Чудинова. А вот по делу Канатбека Исаева часть материалов предоставили. Установлено, что его обвиняют в нарушении закона сразу по нескольким эпизодам и в нанесении государству ущерба в особо крупном размере.

Так, по одному из фактов выяснилось, что Канатбек Исаев вместе с должностными лицами незаконно передали в частное владение территорию более чем в 4 тысячи квадратных метров. В итоге государству нанесен ущерб более чем на 6 миллионов сомов.

Кроме того, по заниженной цене продано муниципальное здание бывшего общежития. Следственные органы уверены, что чиновники также продали бибилиотеку вместе с прилегающей территорией.

«Выснилось, что по всем этим фактам уже возбуждали угловные дела и проводили проверки. При этом в 2013 году снова возбуждается уголовное дело, все эпизоды объединяют в одно дело. Однако на наши вопросы о том, почему прекращены или приостановлены прежние дела, ответ не представили», — рассказал Курманкул Зулушев.

Комиссия пришла к выводу, что уголовное дело в отношении Канатбека Исаева возбуждено необоснованно и с нарушением Уголовного кодекса.

Курманкул Зулушев

«Есть одно постановление, что состава преступления нет. Также было заключение, что срок привлечения к ответственности истек. Нам толком так и не объяснили, почему дела не довели до конца. Мы в итоге так и не смогли представить общую картину», — заключил депутат.
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