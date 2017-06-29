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Власть

Депутаты недовольны неравным подходом к принятию законопроектов

Депутаты недовольны неадекватным и неравным подходом к принятию законопроектов. Об этом заявила сегодня на заседании народная избранница Наталья Никитенко.

По ее словам, при обсуждении законопроекта, ужесточающего ответственность за насилие над несовершеннолетними, выяснилось, что палата не может принять его сегодня сразу в трех чтениях. Депутаты долго обсуждали этот вопрос. В итоге спикер Чыныбай Турсунбеков отметил, что палата может принять документ только во втором чтении, так как в решении фракции СДПК по этому вопросу ничего не сказано о том, чтобы принять документ сразу в двух чтениях. А без этой строчки народные избранники не могут принять законопроект, так как это нарушение регламента.

Сейчас депутаты обсуждают законопроект о национальной безопасности. У парламентариев возникло по нему множество вопросов. Однако документ все равно хотят принять сегодня, до ухода на летние каникулы.

«Я не понимаю, почему такое разное отношение. Сейчас же видно, что законопроект сырой, по нему много вопросов. Что в нем такого, что не может подождать до осени? Неужели ответственность за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних и национальная безопасность неравнозначные по важности вопросы? Неужели в нашем регламенте нет пункта о том, что мы можем принять в ускоренном режиме какие-то законопроекты в связи с их особой важностью?» — возмутилась Наталья Никитенко.

В ответ на это Чыныбай Турсунбеков еще раз напомнил, что, нарушив регламент, депутаты примут чисто политическое решение. А они должны работать строго по установленным правилам.
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