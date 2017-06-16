У мэрии Бишкека пока нет возможности сделать часть улиц пешеходными. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК сообщил градоначальник Албек Ибраимов.

Депутат парламента Дастан Бекешев предлагает ввести в Бишкеке исключительно пешеходные улицы. В качестве пробного варианта он предлагает определить пешеходными зонами улицы Токтогула, Московскую (с сохранением троллейбусного движения) и Боконбаева, начиная с Абдрахманова (бывшая Советская) до проспекта Манаса.

Мэр пояснил, что у муниципалитета было несколько проектов. Но чтобы открыть пешеходную зону, нужно создать альтернативу хотя бы для общественного транспорта и спецмашин. «Мы сейчас над этим работаем, поэтому и строится столько дорог. Те улицы, которые высвободятся, позже превратят в пешеходные», — сказал Албек Ибраимов.