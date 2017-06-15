Депутаты не смогли принять решение об узаконении домов на поливных землях

Депутаты Жогорку Кенеша не смогли принять решение об узаконении домов на поливных землях. Законопроект о трансформации земель вернули на рассмотрение парламентского комитета.

На заседании депутаты и представители правительства долго спорили, какой реестр домов нужно принять. Оказалось, что в списке депутатов на 4 тысячи домовладельцев больше. Правительство выступило категорически против утверждения реестра парламентариев.

Читайте по теме От спикера ЖК требуют принять закон о трансформации земли до ухода на каникулы

В итоге вопрос отложили на неделю, чтобы выработать согласованный с кабмином вариант.

«Весь народ следит за этим. Давайте не будем мучить людей. Если придем к единому мнению до того, как уйдем на каникулы, примем документ во втором и третьем чтении. Если не сможем договориться, пусть правительство исключит из списка спорные участки. По остальным примем решение позже. Из-за нескольких спорных вопросов нельзя откладывать решение проблемы», — предложил депутат Кожобек Рыспаев.

Спикер Чыныбай Турсунбеков согласился и отметил, что к заседанию профильного комитета правительство обязательно уточнит все документы и представит единый вариант.

Также спикер предлагал депутатам продлить рабочее время, чтобы рассмотреть оставшиеся вопросы повестки дня и заслушать членов ЦИК. Однако за это проголосовали лишь 34 депутата. Всего на заседании присутствовало 42 народных избранника. Предложение не прошло, и оставшиеся вопросы депутаты рассмотрят на следующей неделе.