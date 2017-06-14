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Власть

Депутаты предлагают не поддерживать проект закона «О государственных пособиях»

На пленарном заседании Жогорку Кенеша, где обсуждается законопроект о государственных пособиях, депутаты предложили отозвать документ.

Так, парламентарий Кенжебек Бокоев выразил мнение, что депутаты не должны принимать законы, которые ухудшают положение малообеспеченных детей.

«Люди, у которых нет надобности в получении госпособий, но имеющие 3 и 5 детей, начнут получать их, а их сосед с двумя детьми является малообеспеченной семьей, и он не будет получать пособия. Разве это забота государства?» — сказал он.

По слова Кенжебека Бокоева, пособия должны выдаваться исключительно малообеспеченным семьям.

Его поддержал депутат Дастан Бекешев, сообщивший, что в развитой Швейцарии тоже предлагали нечто подобное, но граждане страны сами же и выступили против, так как понимали, что это ляжет именно на их плечи.

«У нас на приобретение учебников не хватает, в стране столько проблем, и я считаю, что законопроект не стоит поддерживать», — сказал Дастан Бекешев.

Согласно справке-обоснованию, инициаторы законопроекта предлагают реформирование системы госпособий, а именно ввести господдержку семьям с детьми в фиксированном размере, вне зависимости от уровня доходов, исходя из возможностей бюджета:

• при рождении ребенка в виде единовременной выплаты (суйунчу);

• детям от рождения до 3 лет,

• семьям, имеющим троих и более детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Также предусматривается:

 — оказание господдержки в виде выплаты ежемесячных социальных пособий лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение;

 — осуществление сбора основных документов, необходимых для назначения госпособий, путем межведомственного информационного взаимодействия.

Инициаторы считают, что законопроект позволит прекратить цикл по воспроизводству бедности и взращиванию последующих поколений бедных семей с детьми. Также появятся условия для раннего развития детей, их когнитивных навыков и знаний вне зависимости от уровня доходов их семей для формирования в дальнейшем качественных и конкурентных трудовых ресурсов; усилятся антикоррупционные меры в системе социальной защиты; укрепится социальная стабильность, исчезнет неравенство в обществе в условиях дальнейших политических событий в КР.

На реализацию закона потребуется около 7 миллиардов 964,5 миллиона сомов.
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