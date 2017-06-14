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Власть

Депутаты назначили дату выборов президента Кыргызстана — 15 октября

Сегодня в ходе пленарного заседания депутаты одобрили постановление Жогорку Кенеша «О назначении выборов президента КР». Голосование состоится 15 октября 2017 года.

«За» — проголосовало 82 депутата, против — никто.

Напомним ранее Жогорку Кенеш рассмотрел законопроект о выборах президента и отправил его на голосование. Согласно документу, очередные выборы проводят в третье воскресенье октября того года, в котором истекает срок полномочий главы государства, на который он избран. Их назначает Жогорку Кенеш не позднее чем за 4 месяца до дня выборов.

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Согласно постановлению, ЦИК должна обеспечить проведение свободных, честных и прозрачных выборов в соответствии с законодательством КР.

Правительству поручается:

— выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов, утвержденной ЦИК;

— в период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка и безопасности, в том числе охране помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, их пожарной безопасности, сопровождению и охране транспортных средств, перевозящих избирательные документы.

Генпрокуратура должна обеспечить соблюдение Конституции и законов КР.

Главы местных государственных администраций, мэры городов Бишкека и Оша, руководители исполнительных органов самоуправления обязаны оказать содействие избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов.
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