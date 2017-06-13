Ответственность за преступления против несовершеннолетних ужесточат

Комитет Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции одобрил в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты и закон, ужесточающие ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Факты применения насилия в отношении детей с каждым годом увеличиваются. Назрела острая необходимость пересмотра некоторых уголовных санкций, применяемых в отношении педофилов в сторону их ужесточения», — говорится в заключении комитета.

Законопроектом предлагается в отношении лица, отбывающего наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, амнистию не применять.

Также инициаторы предлагают на пять лет лишать свободы с лишением права заниматься педагогической, а также иной деятельностью, связанной с несовершеннолетними, за половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенное лицом, достигшим 18 лет, с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста.