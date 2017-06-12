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Власть

Депутаты поддерживают надбавки учителям за большой стаж

Поправки в Закон «О государственном пенсионном социальном страховании» одобрили сегодня в первом чтении на заседании профильного комитета парламента.

По словам депутата Евгении Строковой, законопроектом предусматривается установить надбавку к пенсиям тем, кто проработал учителем: от 20 до 25 лет — в однократном размере от назначенной пенсии, 25 лет и более — в полуторакратном размере.

Это, по ее мнению, поможет обеспечить достойную старость людям столь важной профессии, повысить ее престиж, привлечь молодых специалистов в школу, что, в свою очередь, улучшит качество образования.

На сегодня средний размер пенсии в республике составляет 5 тысяч 173 сома. В среднем учитель, проработавший в школе от 20 до 25 лет, будет иметь пенсию в 10,3 тысячи сомов, свыше 25 лет — 12,9 тысячи.

При этом предлагается устанавливать данную надбавку только для лиц пенсионного возраста, не работающих и не получающих зарплату.

Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2019 года. На его реализацию из республиканского бюджета для Социального фонда дополнительно потребуется 1 миллиард 140 миллионов сомов.
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