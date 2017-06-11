Алмазбек Атамбаев сравнил некоторых политиков, активистов, журналистов с дерьмом

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал, чего он опасается во время предстоящих президентских выборов, назначенных на 15 октября. Глава государства и Генсек ООН Антонио Гутерриш ответили на вопросы журналистов.

По словам Алмазбека Атамбаева, в стране есть люди, которые продолжают искать грязь. Он сравнил таких политиков, журналистов и правозащитников с дерьмом. По мнению президента, эти люди страну просто ненавидят.

«Свинья везде грязь найдет. Есть, к сожалению, среди политиков и журналистов те, которые льют грязь на страну. Хотя не замечать очевидного улучшения — это надо слепым быть. Чего я опасаюсь? Я опасаюсь вот таких людей», — сказал президент.

Выборы мы проведем, как надо. А кто попытается дестабилизировать - закроем. Алмазбек Атамбаев

Он добавил, что перед отъездом в Астану на форум ему показали диалог между одним правозащитником и журналистом. Правозащитник посоветовал последнему разжечь костер межнациональной вражды и получить таким образом политическое убежище.

«Мне стало страшно. Для таких товарищей, я хочу сказать — мы вам самолет закажем, уезжайте. Только не вносите семя раздора, не лейте грязь», — рассказал Алмазбек Атамбаев.

Он еще раз подчеркнул, что сожалеет, что «так много дерьма среди журналистов и политиков, и это плохо для страны».