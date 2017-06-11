Антониу Гутерриш отметил усилия Кыргызстана в продвижении демократии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил усилия Кыргызстана в развитии и продвижении демократии. Об этом он заявил сегодня на двусторонней встрече с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

По его словам, он видит усилия властей КР в стремлении поддерживать и укреплять межэтническое согласие. Напомним, Антониу Гутерриш, будучи Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, приезжал в Ош в июне 2010 года, после того, как там произошел межэтнический конфликт.

Антониу Гутерриш также подчеркнул, что приветствует намерение властей КР придерживаться основных постулатов демократии — защита прав человека и уважение закона.

Президент КР Алмазбек Атамбаев добавил, что он и Антониу Гутерриш хорошо поговорили на форуме в Астане и отметил, что поездка в Ош для Генсека ООН будет удачной.

Антониу Гутерриш сегодня вылетает в южную столицу КР.