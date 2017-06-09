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Власть

Депутат горкенеша предложил не поднимать шумихи вокруг ресторана «Нарын»

Депутат Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев предложил не делать шумихи вокруг здания бывшего ресторана «Нарын». Об этом он заявил сегодня на сессии БГК.

По его словам, судьбу здания бывшего ресторана должен решить ее собственник, и его решение нужно поддержать.

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Однако его не поддержал депутат Эрнис Докенов. «Мы должны определиться, что мы хотим. Муниципалитету не нужно стоять в стороне, говоря, что здание приватизировано и его собственник может делать, что хочет. Но извините меня, собственник не на Марсе живет, у нас есть законодательство, где в интересах государства, общественности можно изъять здание, если горожане решат, что эта территория должна быть закреплена за городом. Нужно здание выкупить и оставить за государством», — сказал Эрнис Докенов.

Он отметил, что «приватизация в Кыргызыстане не проходила за большие деньги, а шла за тыйыны». Также депутат выразил сомнение по поводу вывода здания из списка культурного наследия.

Мэр Албек Ибраимов предложил решить вопрос с бывшим рестораном, не отнимая его у собственника, а в рамках закона, который позволяет повлиять на вид будущего строения.

«Мы нашли собственника, обязали оградить территорию, выставить охрану, чтобы там не ходили дети, бомжи. Далее мы у него спросим, что он собирается сделать. Если хочет построить гостиницу, мы скажем — выставляйте проект на градсовет и общественное обсуждение», — сказал мэр.
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