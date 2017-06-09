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Власть

От сбора за парковки в Бишкеке ежегодно можно получать миллиард сомов

От сбора за муниципальные парковки и стоянки бюджет Бишкека может ежегодно получать 1 миллиард сомов. Об этом на пятой сессии Бишкекского городского кенеша сказал депутат Эрнис Докенов.

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По его словам, жителям столицы необходимо объяснить, что мэрия не берет плату за парковку, она лишь администрирует налоги, поступающие от компаний, которые организуют парковки.

Как отметил народный избранник, местное самоуправление столицы для увеличения доходной части бюджета должно использовать такие резервы, как неналоговые сборы, чем и является сбор от платных парковок.
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